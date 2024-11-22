Журналист рассказал о начавшейся в Киеве панике из-за угрозы удара России

Журналист Лайонс заявил о панике в Киеве и ВСУ из-за угрозы удара России

В Киеве и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась паника из-за угрозы ответных ударов России. Об этом в эфире канала ABC News рассказал австралийский журналист Джон Лайонс, запись доступна на YouTube.

По его словам, США получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. «[Президент Украины Владимир] Зеленский призвал украинцев "не поддаваться панике"», — добавил Лайонс.

Журналист также обратил внимание, что западные политики стали осторожнее подбирать слова и начали открещиваться от действий украинского политика.