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16:46, 23 ноября 2024Россия

Бывшие супруги решили судиться за вибратор и игрушечные танки за 150 тысяч рублей

Baza: экс-супруги судятся за вибратор и игрушечные танки за 150 тысяч рублей
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Bogdanovich_Alexander / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске экс-супруги судятся за вибратор с несколькими скоростями и игрушечные танки за 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Татьяна решила развестись с Юрием спустя 14 лет. Муж и жена составили список имущества, где указан подаренный супругом силиконовый вибратор и танки на радиоуправлении для интерактивных боев. Адвокаты посоветовали Юрию и Татьяне начать делить более важные вещи — например, квартиру или машину.

Сначала экс-супруги смогли договориться. Татьяна была готова забрать квартиру, а Юрию досталось бы 500 тысяч рублей, участок с недостроенным домом и автомобиль. Однако затем женщина захотела оставить себе дом и наняла новых адвокатов. Как пишет Baza, бывшую супругу, кажется, не интересуют танки. По информации Telegram-канала, суд начался 21 ноября.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже. В результате женщина решила подать на развод.

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