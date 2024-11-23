Украинский депутат обвинил Зеленского во лжи после отмены заседания Рады

Депутат Дмитрук обвинил Зеленского во лжи после отмены работы Рады

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи после отмены работы парламента из-за воздушной угрозы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал Верховную Раду и посольства зарубежных стран за отказ работать из-за угрозы атаки. По его словам, когда в стране нет воздушной тревоги, страна, производства, посольства «должны работать одинаково».

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO (герой, — примечание «Ленты.ру»), а все остальные предатели», — отреагировал Дмитрук.

Ранее другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) указал, что, подвергая критике решение Верховной Рады отменить заседание, Зеленский, который сам саботировал работу ВР, критикует сам себя.

Помимо этого, парламентарий Ярослав Железняк обратил внимание, что решение о пропуске заседания ВР приняла фракция Зеленского «Слуга народа».