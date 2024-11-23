Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной пятиклассницей

Директор гимназии в Екатеринбурге: пятиклассница сняла себя обнаженной сама

Пятиклассница, учащаяся в гимназии Екатеринбурга №8 «Лицей имени С. П. Дягилева», сняла обнаженное видео сама, параллельно ролик записывала ее подруга. Такое объяснение появления кадров с голой ученицей дала директор Наталья Швидко в интервью URA.RU.

Ранее сообщалось, что девочку догола раздели одноклассницы, угрожавшие ей расправой. Они якобы снимали все на видео. По словам источника URA.RU, после этого школьницы разослали ролик другим учащимся. Уточнялось, что пятиклассница подверглась массовой травле.

Однако директор гимназии рассказала, что девочку не травили, а ее родители не имеют претензий к учебному учреждению. «На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала», — сказала Швидко.

По ее словам, затем подруга школьницы показала ролик одноклассникам. Во время этого кто-то из учеников переснял видео, добавила она. Директор отметила, что никому неизвестно, кто решил зафиксировать кадры.