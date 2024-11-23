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21:10, 23 ноября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы призвал Зеленского не ассоциировать себя со всей Украиной

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в захвате власти и призвал его не ассоциировать себя со всей страной.

Он отметил, что в последнее время политик активизировался и стал делать все больше заявлений о конфликте с Россией и о ее президенте Владимире Путине.

Кроме того, Соскин обратил внимание на постоянные заверения Зеленского о том, что Украина продолжит сражаться и не отступит.
«Если нечем сражаться? И при чем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной», — заключил экс-советник.

Ранее бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предсказал, что в случае заключения мира на невыгодных условиях Украину ждет коллапс, в том числе массовые беспорядки в отдельных регионах. По его мнению, невыгодные условия Киеву может навязать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

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