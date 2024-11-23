Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 23 ноября 2024Россия

Госдума рассмотрит законопроект о запрете одной группе детей мигрантов поступать в школу

ГД рассмотрит запрет приема детей мигрантов в школы без знания русского языка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, который запретит детям мигрантов, не знающим русский язык, поступать в школы. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Речь идет о запрете детям мигрантов, в случае если они не знают русский язык, поступать в школу. Мы считаем правильным проводить предварительные тестирования, а потом уже зачислять в школу детей-мигрантов», — рассказал Володин.

По его словам, законопроект поддерживает подавляющее большинство депутатов. Помимо этого, как добавил Володин, Госдума уже приняла пакет инициатив, которые направлены на решение проблем незаконной миграции и которые увеличивают меры ответственности и наказания для тех, кто занимается ее организацией.

Ранее Володин сообщил, что депутаты Госдумы приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции, отметил председатель Госдумы. В частности, речь идет о мерах реализации уже принятых законов, написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель призвала Украину отказаться от самостоятельного решения по переговорам

      Блаттер словами «я создал монстра» раскритиковал ФИФА

      Названы подробности задержания политика Шлосберга

      В России назвали возможную цель удара ВСУ по порту Бердянска

      Генштаб ВСУ признал сложность ситуации на фронте

      На Москву обрушились снегопады

      Названа новая экономическая угроза для Европы

      Госдума рассмотрит законопроект о запрете одной группе детей мигрантов поступать в школу

      Минобороны раскрыло потери ВСУ на харьковском направлении

      В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше