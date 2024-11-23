Госдума рассмотрит законопроект о запрете одной группе детей мигрантов поступать в школу

ГД рассмотрит запрет приема детей мигрантов в школы без знания русского языка

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, который запретит детям мигрантов, не знающим русский язык, поступать в школы. Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Речь идет о запрете детям мигрантов, в случае если они не знают русский язык, поступать в школу. Мы считаем правильным проводить предварительные тестирования, а потом уже зачислять в школу детей-мигрантов», — рассказал Володин.

По его словам, законопроект поддерживает подавляющее большинство депутатов. Помимо этого, как добавил Володин, Госдума уже приняла пакет инициатив, которые направлены на решение проблем незаконной миграции и которые увеличивают меры ответственности и наказания для тех, кто занимается ее организацией.

Ранее Володин сообщил, что депутаты Госдумы приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции, отметил председатель Госдумы. В частности, речь идет о мерах реализации уже принятых законов, написал он.