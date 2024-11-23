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НХЛ — регулярный чемпионат
00:36, 23 ноября 2024Спорт

Медведева обратилась к травмированному Овечкину

Фигуристка Медведева пожелала здоровья сломавшему ногу хоккеисту Овечкину
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) к травмированному капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

Медведева пожелала Овечкину здоровья. «Я уверена, что ты вернешься еще сильнее! Настоящий пример для миллионов людей!» — написала она.

Ранее в НХЛ сообщили, что в результате столкновения в матче против «Юты» 39-летний россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Он выбыл на срок от четырех до шести недель. Овечкин никогда в заокеанской карьере не пропускал таких длительных отрезков.

Россиянин в нынешнем сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 15 голов и 10 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 26 шайб.

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