Медведева обратилась к травмированному Овечкину

Фигуристка Медведева пожелала здоровья сломавшему ногу хоккеисту Овечкину

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) к травмированному капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

Медведева пожелала Овечкину здоровья. «Я уверена, что ты вернешься еще сильнее! Настоящий пример для миллионов людей!» — написала она.

Ранее в НХЛ сообщили, что в результате столкновения в матче против «Юты» 39-летний россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Он выбыл на срок от четырех до шести недель. Овечкин никогда в заокеанской карьере не пропускал таких длительных отрезков.

Россиянин в нынешнем сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 15 голов и 10 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 26 шайб.