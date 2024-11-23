Министра финансов Британии уличили во лжи

Times: министр финансов Британии делала ложные заявления о работе экономистом

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления касательно своего опыта работы экономистом. Об этом сообщает газета The Times.

По словам журналистов, Ривз в пяти случаях давала ложные сведения о работе экономиста в ключевые моменты своей карьеры. Так, во время парламентских выборов 2010 года министр утверждала, что занимала должность экономиста в банке Halifax. На деле же она работала в отделе по работе с жалобами на розничные банковские услуги.

Также министр заявляла, что 10 лет проработала в Банке Англии, в реальности же она находилась там шесть лет. Журналисты также привели данные из документа для регистрационной палаты, в котором Ривз указана как «экономист», хотя в то время работала в HBOS по другой специальности. В 2023 году Ривз также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, хотя это не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что долг государственного сектора в Великобритании вырос до уровня 1960-х годов, когда страна еще не полностью оправилась от последствий Второй мировой войны. По итогам августа уровень долга достиг рекордных 100 процентов стоимости ВВП.