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12:41, 23 ноября 2024Экономика

На Москву обрушились снегопады

Синоптик Леус: снег в столице будет идти до ночи воскресенья
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На столицу и Подмосковье обрушились принесенные циклоном «Каэтано» снегопады. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В настоящее время снегопады в отдельных частях города усилились. За ними последовало ухудшение видимости. Так, в аэропорту Домодедово видимость ухудшалась до 1,3 тысячи километров, во Внуково до 1,2 тысячи километров, в Шереметьево до 900 метров.

Снегопады начались в ночь на субботу, 23 ноября. Осадки продолжатся весь день, а также ночью на воскресенье, 24 ноября. К утру воскресенья в Москве высота снежного покрова достигнет 3-8 сантиметров. В Московской области ожидается рост снежного покрова в южных и восточных районах до 1-6 сантиметров, в северных — до 5-10 сантиметров, а на западе — до 14-19 сантиметров.

Ранее в Москве прошел самый дождливый за 75 лет наблюдений за погодой день. В четверг, 21 ноября, в столице выпало 12,9 миллиметра осадков. К исходу пятницы, 22 ноября, месячная норма по осадкам была досрочно выполнена: всего за месяц выпало 58 миллиметров осадков, или 112 процентов от нормы.

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