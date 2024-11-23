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01:05, 23 ноября 2024Бывший СССР

На Украине начали разработку нового контракта с ВСУ для молодежи

NV: на Украине разрабатывают новый тип контракта с ВСУ для молодежи с 18 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Власти Украины начали разработку нового типа контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Об этом пишет местное издание NV.

Уточняется, что добровольно поступить на службу можно будет молодежи с 18 лет. Издание подчеркивает, что такой контракт можно будет заключить добровольно, он будет предусматривать ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине. По его словам, пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.

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