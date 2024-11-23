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16:17, 23 ноября 2024Бывший СССР

На Украине уклонисты захотели переплыть Тису на надувной лодке и попались

Госпогранслужба Украины: уклонисты пытались переплыть Тису на надувной лодке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал ДПСУ | Держприкордонслужба

На Украине уклонисты захотели переплыть Тису на надувной лодке и попались пограничникам. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

Преодолеть полноводную реку пытались четыре украинца. По данным ведомства, они заплатили десять тысяч долларов организатору за якобы безопасный маршрут. Украинские пограничники задержали уклонистов около границы с Венгрией. В результате будут составлены административные протоколы.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что войска пополняются пойманными на даче взяток уклонистами, которые пытались купить «белый» билет. Так, представители ведомства рассказали о мобилизации шестерых мужчин, которые воспользовались одной из схем уклонения от службы.

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