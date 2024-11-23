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12:32, 23 ноября 2024Экономика

Названа новая экономическая угроза для Европы

Bloomberg: Европе угрожает новый энергетический кризис из-за снижения запасов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Европе угрожает энергетический кризис на фоне снижения запасов газа в хранилищах. Новую экономическую угрозу называет Bloomberg.

Отмечается, что эскалация украинской ситуации стала причиной роста цен на газ примерно на 45 процентов в 2024 году. По данным агентства, из-за этого есть риск углубления кризиса стоимости жизни для домашних хозяйств и усиления конкуренции среди производителей, которые уже испытывают трудности.

Подчеркивается, что запасы газа в хранилищах быстро кончаются в этом году, так как холод повысил спрос на отопление, а ветровая засуха потребовала увеличения объемов производства электроэнергии.

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Bloomberg допускает, что ситуация скоро станет хуже. Дело в том, что поставки топлива, которые помогли восполнить хранилища в 2024 году, скорее всего, будут недоступны в следующем году. Глава энергетического концерна RWE AG Маркус Креббер также признал наличие проблем с ввозом газа. По его мнению, Европе нужно иметь больше возможностей для импорта, чтобы не зависеть от российских поставок.

Ранее аналитики Kpler предположили, что предстоящей зимой темпы роста поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза окажутся в четыре раза меньше в сравнении с предыдущим сезоном. Как отмечалось, в период пикового спроса Европе потребуется регулярный ввоз этого вида топлива.

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