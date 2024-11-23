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07:00, 23 ноября 2024Россия

Милонов отреагировал на обвинения в адрес мужчин в нежелании заводить детей

Милонов согласился с обвинениями в адрес мужчин в нежелании заводить детей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов согласился с обвинениями в адрес мужчин в нежелании заводить детей. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал заявление руководителя направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольги Поздняковой.

«Я абсолютно согласен, что большая часть ответственности и решение о рождении ребенка лежит на мужчине. Потому что от того, как он себя ведет, насколько он внушает доверие, уверенность своей супруге, своей половинке, зависит конечное решение женщины», — сказал Милонов.

По мнению депутата, любая женщина, которая ощущает рядом с собой надежного мужчину, за редким исключением, готова к рождению детей.

«Поэтому все переваливать на женщин, как у нас иногда это происходит, категорически нельзя», — заключил он.

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Ранее Ольга Позднякова заявила, что инициативы по стимуляции рождаемости в России должны быть адресованы именно мужчинам. По ее словам, женщины и так готовы рожать.

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