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12:03, 23 ноября 2024Мир

В России оценили призыв Меркель не принимать Киеву в одиночку решение по переговорам

Чепа: переговоры будут вестись с НАТО, а Украина будет делать то, что ей скажут
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Переговоры по украинскому конфликту будут вестись в первую очередь с США и другими странами НАТО, а Киев будет делать и говорить то, что ему скажут, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не принимать Киеву в одиночку решение по переговорному процессу.

«Когда Меркель была канцлером Германии, она подписывала Минские соглашения, которые потом не выполнялись. Она прекрасно знает причину, почему это не выполнялось. Она прекрасно знает, как это все происходило. И она абсолютно правильно констатирует факт о том, что Украина не имеет никакого решающего голоса», — сказал Чепа.

По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский выполняет волю западных структур.

Поэтому, конечно, это Запад, это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. С ними будут вестись переговоры. А Украина будет делать то, что ей сказано

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что нельзя вести переговоры через голову Украины, но в то же время западные страны должны решить вместе с Киевом, когда дипломатическое решение можно будет обсудить с Россией. Политик подчеркнула, что украинская сторона не может принять решение в одиночку.

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