В США заявили о доминировании России на поле боя на Украине

Американский политолог Миршаймер: Россия доминирует на поле боя на Украине

Россия побеждает на украинском театре военных действий, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Россия доминирует на поле боя на Украине. «Президент РФ Владимир Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», — подчеркнул американский политолог.

Профессор указал, что для Вооруженных сил (ВС) России сейчас на передовой нет существенной угрозы. Миршаймер подчеркнул, что разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS не повлияет на ход спецоперации (СВО).

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS по России.

Вслед за США подобные разрешения дали Франция и Великобритания. Они санкционировали удары по России ракетами SCALP и Storm Shadow, переданными Украине.