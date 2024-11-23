ВДВ захватили бронемобиль «Мастиф» при попытке прорыва ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили бронемобиль «Мастиф» при попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотник «Мамонт» в Курской области. Военнослужащий с позывным Диор рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».