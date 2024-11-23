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14:00, 23 ноября 2024Экономика

Российский город осветился розовым

Жители Каменска-Уральского наблюдали розовый рассвет
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bala-Kate / Фотобанк Лори

В Каменске-Уральском в субботу, 23 ноября, жители наблюдали необычный восход: город осветило ярко-розовым цветом. Об этом сообщает E1.ru.

По словам астронома обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, подобное явление уже замечали на Урале. Его могли наблюдать жители Екатеринбурга около 15 лет назад. Подобные эффекты часто наблюдаются в арктических регионах. Свечение вызвано теплыми массами воздуха, по которым солнечный свет направляется как по световоду, объяснил специалист. При прохождении атмосферы синие и зеленые лучи рассеиваются, а красные могут озарить предрассветное небо.

Ранее в розовый окрасилось небо в городе Бугульме в Татарстане. Необычный эффект объяснили туманом, когда свет преломляется в каплях воды или мельчайших частицах, а также наличием аэрозолей в атмосфере.

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