Штаб Дональда Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе

Штаб Трампа: уголовные дела против политика уничтожены результатом выборов

Штаб избранного президента США Дональда Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе. Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе подчеркнули, что все уголовные дела против политика теперь уничтожены. Отмечается, что американцы на выборах дали Трампу не только мандат на возвращение в Белый дом, но и на избавление от «оставшихся в рамках "охоты на ведьм" дел».

В июле 19 июля Трамп после покушения потребовал отменить уголовные дела против него. Американский политик заявлял, что уголовные дела против него только повысили рейтинги.