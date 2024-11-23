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02:51, 23 ноября 2024Мир

Штаб Дональда Трампа приветствовал решение суда по делу о выплате порноактрисе

Штаб Трампа: уголовные дела против политика уничтожены результатом выборов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Штаб избранного президента США Дональда Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе. Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе подчеркнули, что все уголовные дела против политика теперь уничтожены. Отмечается, что американцы на выборах дали Трампу не только мандат на возвращение в Белый дом, но и на избавление от «оставшихся в рамках "охоты на ведьм" дел».

В июле 19 июля Трамп после покушения потребовал отменить уголовные дела против него. Американский политик заявлял, что уголовные дела против него только повысили рейтинги.

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