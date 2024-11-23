Ученый объяснил ударную волну от столкновения галактик

Астрофизик Попов: человек не способен услышать звук от столкновения галактик

Человеческое ухо не способно услышать звук от столкновения галактик. Об этом «Подъему» рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов.

Речь идет о столкновении в группе галактик Квинтет Стефана, находящихся в 290 миллионах световых лет от Земли. До планеты дошла волна от столкновения.

Как объяснил специалист, при столкновении галактик возникла ударная волна, запустившая различные механизмы излучения в разных диапазонах спектра. Это излучение и было зафиксировано на Земле.

Человек же не способен услышать эту звуковую волну «даже страшно вооруженным ухом». По словам ученого, даже соседняя галактика не способна «услышать» такое столкновение, поскольку оно произошло очень далеко.

Попов добавил, что полученные данные об излучении от ударной волны интересны и важны в узкой области, где изучают сталкивающиеся галактики.

Ранее 22 ноября астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса. По словам исследователей, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других.