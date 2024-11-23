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07:22, 23 ноября 2024Мир

В Египте назвали применение «Орешника» на Украине четким посланием

Генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Применение российской стороной гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина западным странам. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского генштаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби, пишет РИА Новости.

«Конечно, использование гиперзвуковых ракет — это четкое послание», — отметил он.

По мнению эксперта, «сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия». Так, собеседник агентства подчеркнул, что в мире не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты. В качестве примера отставной генерал-майор привел ракеты «Кинжал», отметив, что «Орешник» является гораздо более трудным для перехвата видом вооружения.

21 ноября Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске. Ранее главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

Ранее иранский экономист и политолог Рухолла Модаббер высказал мнение, что удар российскими ракетными системами средней дальности — это недвусмысленное послание странам Запада, спонсирующим Украину.

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