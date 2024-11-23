В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику

Кэмпбелл: связи РФ и КНР повлияют на всю мировую политику

Расширение связей России и Китая повлияет на всю мировую политику, администрация Соединенных Штатов пытается всеми силами этому помешать. Такое заявление сделал первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова приводит ТАСС.

«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», — сказал Кэмпбелл.

Он отметил, что РФ и КНР продолжают поступательно развивать свои отношения.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США должны вести диалог с Россией, а также с Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерной войны. Он подчеркнул, что «реальный и предметный» диалог между странами не должен останавливаться.