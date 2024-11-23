В «плане стойкости» Зеленского увидели подготовку к новым выборам на Украине

Разумков: партия Зеленского не заботится об Украине, а готовится к выборам

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на YouTube заявил, что правящая партия нынешнего лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» не заботится об Украине, а готовится к новым выборам.

В «плане стойкости», представленном Зеленским, бывший парламентарий увидел лозунги, знаменующие начало избирательной кампании.

«Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться», — сказал Разумков.

Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной Раде 19 ноября. В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Подробности каждого из пунктов украинский лидер пообещал раскрыть в полной версии документа.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Киеве не скрывают, что новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского нужен для сохранения его власти.

