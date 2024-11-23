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09:30, 23 ноября 2024Экономика

В России стало меньше немецкого пива

РИА Новости: РФ уменьшила импорт пива из Германии до минимума с апреля 2022 года
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Elevate / Unsplash

Россия ввезла восемь тысяч немецкого пива в сентябре, уменьшив импорт напитка из Германии до минимума с апреля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Уточняется, что в сентябре РФ сократила ввоз пива из стран Европейского союза (ЕС) в сравнении с августом на 10 процентов, до 19,3 тысячи тонн. Однако, как отмечается, в 2024 году меньшее количество пива импортировалось лишь в январе.

По информации агентства, меньше всего напиток поставлялся из ФРГ. В августе Россия ввезла на 1,8 тысячи тонн больше, чем в сентябре. Кроме того, в РФ стало меньше пива из Польши, Австрии и Бельгии. Рост собственного производства напитка мог стать одной из причин сокращения его импорта, пишет агентство. При этом некоторые страны ЕС увеличили экспорт напитка в Россию. Речь идет о Чехии, Латвии и Литве.

Ранее стало известно, что Китай нарастил ввоз пива в РФ в период с января по октябрь. Поставки выросли в денежном выражении почти в два раза (на 95 процентов) по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 25,6 миллиона долларов. Также подчеркивалось, что Россия уменьшила ввоз пива в Китай на 19,5 процента, до 13,6 миллиона долларов.

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