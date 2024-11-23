В Швейцарии выступили против любой новой помощи Украине

Крупнейшая швейцарская партия выступила против любой новой помощи Украине

Швейцарская народная партия (другое название — «Демократический союз центра»), которая остается крупнейшей политической силой в парламенте страны, выступила против любой новой помощи Украине. Это отмечено в заявлении для прессы на официальном сайте партии.

«Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег. (...) Партия выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине», — указано в сообщении.

Кроме того, Швейцарская народная партия стремится ограничить предоставление статуса беженца украинцам. В заявлении отмечено, что значительная часть территории Украины не затронута боевыми действиями, поэтому переезд оттуда в небольшую по размерам Швейцарию не может быть оправдан.

При этом ранее власти Швейцарии пообещали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Министерство юстиции страны полагает, что конфедерация должна следовать решению Международного уголовного суда.