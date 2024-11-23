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17:00, 23 ноября 2024Мир

В США призвали объявить импичмент Байдену после применения «Орешника»

Журналист Хинкл: Байдену нужно объявить импичмент после применения «Орешника»
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Президенту США Джо Байдену нужно объявить импичмент, после того как Россия применила новую баллистическую ракету «Орешник» на Украине. К этому призвал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети X.

«Объявите импичмент Байдену, устраивающему геноцид», — написал он.

По словам журналиста, именно действия американского лидера сделали возможным применение Россией нового оружия. Президент Соединенных Штатов в действительности может развязать третью мировую войну, считает Хинкл.

Ранее в США назвали запуск «Орешника» ядерным предупреждением. Удар новой российской ракетой по Днепропетровску (украинское название — Днепр) так охарактеризовал научный сотрудник ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффман.

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