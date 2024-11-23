В США рассказали об охваченных ужасом элитах после удара «Орешником»

Элиты западных стран охвачены ужасом после удара России по Украине баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом рассказал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
«Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар "Орешника" разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», — написал он, указав, что это был запах растерянного ужаса.
Ранее в ноябре британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что страны Запада не смогут противостоять ударам «Орешника».
Отставной генерал-майор и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби назвал применение «Орешника» четким посланием президента России Владимира Путина Западу.
22 ноября Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.