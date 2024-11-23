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18:02, 23 ноября 2024Мир

В США рассказали об охваченных ужасом элитах после удара «Орешником»

Шрайвер: элиты Запада охвачены ужасом после удара ракетой «Орешник» по Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Элиты западных стран охвачены ужасом после удара России по Украине баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом рассказал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.

«Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар "Орешника" разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», — написал он, указав, что это был запах растерянного ужаса.

Ранее в ноябре британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что страны Запада не смогут противостоять ударам «Орешника».

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Отставной генерал-майор и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби назвал применение «Орешника» четким посланием президента России Владимира Путина Западу.

22 ноября Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.

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