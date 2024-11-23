Венесуэла экстрадирует россиянина по делу о наркотрафике

Венесуэла экстрадирует гражданина России по делу об организации наркотрафика

Венесуэла экстрадирует гражданина России Станислава Ружицкого по делу об организации наркотрафика, сообщает Генпрокуратура Российской Федерации.

Отмечается, что Ружицкий создал преступную организацию в 2009 году, наркотические вещества доставлялись на склад одной из транспортных компаний. Деятельность группы была пресечена правоохранительными органами, однако сам Ружицкий смог покинуть страну и был объявлен в международный розыск.

Он был задержан в апреле 2024 года в Венесуэле, Россией был направлен запрос о его выдаче. Он будет доставлен в Москву через Турцию.

Ранее в Симферополе суд приговорил троих местных жителей к длительным срокам заключения за сбыт наркотиков. Они делали закладки и с помощью мессенджера скидывали геолокации. Действовали на территории Симферополя, Ялты, Алушты и Евпатории. Из тайников было изъято более 38 граммов марихуаны и более 31 грамма мефедрона.