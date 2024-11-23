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23:12, 23 ноября 2024Бывший СССР

Во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале

«Страна.ua»: во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Во Львове мужчина открыл стрельбу из пистолета на железнодорожном вокзале, об этом сообщает издание «Страна.ua».

Вооруженный мужчина в гражданской одежде вышел с пистолетом на платформу и успел выстрелить, но сразу был задержан. Причины его поступка не уточняются, также неизвестно, были ли пострадавшие во время инцидента.

Ранее, в ночь на 23 ноября, в одном из отелей Киева после драки произошла стрельба, жертвой которой стал мужчина, еще два человека пострадали и попали в больницу. Стрелявшего разыскивают, один из участников конфликта задержан.

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