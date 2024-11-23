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18:49, 23 ноября 2024Мир

Захарова посчитала заявления главы МИД Франции добиванием Украины

Захарова: Франция разрешением дальнобойных ударов добивает Украину
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: 8th United States Army / Reuters

Заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении дальнобойных ударов французским оружием в действительности добивают Украину. Это заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — посчитала она.

Глава французского МИД допустил нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами, которые были произведены Францией. Вместе с тем министр не стал комментировать, использовала ли Украина французское оружие для атаки российской территории.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Франция «заплатит» за поддержку Украины в атаках по международно признанной российской территории. По его словам, Москва обязательно найдет ответ на подобные действия.

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