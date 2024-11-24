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21:48, 24 ноября 2024Спорт

Чемпион мира по плаванию сравнил цены в России и Белоруссии

Пловец Илья Шиманович назвал цены в Белоруссии раем для россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион мира по плаванию на короткой воде Илья Шиманович сравнил цены в России и Белоруссии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал цены в Белоруссии раем для россиян. Он рассказал, что родители его жены приезжают из России в Белоруссию за натуральными товарами. «Они ездят к нам постоянно, их это очень радует», — заявил Шиманович.

Пловец завоевал золото чемпионата мира в 2021 году. Также он является двукратным чемпионом Европы на короткой воде и обладателем мирового рекорда на дистанции 100 метров брассом на короткой воде.

В 2018 году четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что переехал из России в Белоруссию. Специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».

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