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17:22, 24 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ должны срочно отступать на двух направлениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны срочно отступать на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу», — заявил экс-полковник СБУ.

Стариков призвал ВСУ к отступлению на покровском и южнодонецком направлении в ДНР. По его мнению, в ближайшее время у украинских военных возникнет потребность в немедленном отступлении.

Ранее офицер батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач назвал сроки потери Киевом всей территории ДНР. Он добавил, что ВСУ должны всеми силами сдерживать наступление российских военных.

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