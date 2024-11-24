Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ должны срочно отступать на двух направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны срочно отступать на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу», — заявил экс-полковник СБУ.

Стариков призвал ВСУ к отступлению на покровском и южнодонецком направлении в ДНР. По его мнению, в ближайшее время у украинских военных возникнет потребность в немедленном отступлении.

Ранее офицер батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач назвал сроки потери Киевом всей территории ДНР. Он добавил, что ВСУ должны всеми силами сдерживать наступление российских военных.