Вооруженные силы (ВС) России возьмут под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) до зимы. Об этом заявил командир взвода батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач в интервью YouTube-каналу Online.ua.
«Лично мое видение — они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль и дальше, возможно, какие-то переговоры», — заявил офицер ВСУ.
Деркач прокомментировал продвижение ВС России в Донбассе и назвал сроки потери Киевом всей территории ДНР. Он добавил, что ВСУ должны всеми силами сдерживать наступление российских военных и не дать им дойти до границы с Днепропетровской областью Украины.
Ранее медик ВСУ Алина Михайлова назвала причину для Украины не радоваться операции в Курской области. Она также указала на нехватку личного состава в подразделениях ВСУ из-за переброски частей в Курскую область.