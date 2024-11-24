Офицер ВСУ Деркач: ВС России возьмут под контроль всю территорию ДНР до зимы

Вооруженные силы (ВС) России возьмут под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) до зимы. Об этом заявил командир взвода батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач в интервью YouTube-каналу Online.ua.

«Лично мое видение — они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль и дальше, возможно, какие-то переговоры», — заявил офицер ВСУ.

Деркач прокомментировал продвижение ВС России в Донбассе и назвал сроки потери Киевом всей территории ДНР. Он добавил, что ВСУ должны всеми силами сдерживать наступление российских военных и не дать им дойти до границы с Днепропетровской областью Украины.

Ранее медик ВСУ Алина Михайлова назвала причину для Украины не радоваться операции в Курской области. Она также указала на нехватку личного состава в подразделениях ВСУ из-за переброски частей в Курскую область.