«Крылья Советов» впервые за 13 лет обыграли «Ахмат» дома в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли грозненский «Ахмат» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Доминик Ороз и Игорь Дмитриев. У «Ахмата» гол на счету Максима Самородова. Кроме того, у гостей пенальти не смог реализовать Даниил Уткин — удар парировал голкипер хозяев Иван Ломаев.

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» дома впервые за 13 лет. Последний раз это случилось в октябре 2011 года, тогда клуб из Грозного носил название «Терек».

Самарцы набрали 15 очков и вышли на 11-е место. В активе «Ахмата» девять очков, клуб находится на 15-й позиции.