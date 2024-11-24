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00:22, 24 ноября 2024Наука и техника

Медведев назвал лучший российский танк

Медведев назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в условиях реального боя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российский Т-90М «Прорыв» показал себя лучшим танком настоящего времени в условиях реального боя. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Al Arabiya.

Медведев рассказал, что на полигоне «Уралвагонзавода» он осмотрел работу танка «Прорыв. Он подчеркнул, что специалисты и военные единогласно называют его «лучшим танком настоящего времени, в сравнении в том числе с западными образцами».

Зампред российского Совбеза также отметил деятельность предприятия в Нижнем Тагиле, которое сейчас «в значительной мере работает для достижения целей специальной военной операции». «При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», — добавил он.

В том же интервью Медведев рассказал о сотрудничестве России по военно-технической линии. Он отметил, что в условиях того, когда России противостоит весь блок НАТО, абсолютное большинство видов военной техники производится в самой стране.

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