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16:20, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

Украинские правоохранители сообщили о волне подрывов силовиков в стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине зафиксирована волна подрывов силовиков, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Украинские правоохранители зафиксировали несколько инцидентов в Киеве за последние дни. Как сообщается, боец ВСУ стал жертвой подрыва автомобиля в Днепровском районе столицы страны.

Как сообщает издание «Украинская правда», еще один инцидент произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. Прибывшие по ложному вызову о насилии в отношении женщины сотрудники полиции вошли в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Как рассказали изданию в Национальной полиции Украины, для подрыва используются и дистанционно управляемые устройства.

Ранее в Костополе Ровненской области украинка набросилась на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Женщина пыталась открыть дверь припаркованного возле здания ТЦК микроавтобуса.

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