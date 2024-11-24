Опубликованы кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

Зарубин показал кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

Журналист Павел Зарубин опубликовал кадры с президентом России Владимиром Путиным, которые были сделаны сразу после заявления об испытаниях баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста.

На кадрах видно, что президент после окончания речи встает из-за стола и поправляет кресло.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства.

21 ноября в ответ на атаку ВСУ дальнобойным западным оружием был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины ракетой «Орешник» без ядерного оснащения. Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, удар «Орешником» является своевременным и эффективным ответом.