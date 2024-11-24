В Кремле назвали администрацию Байдена партией войны

Песков назвал администрацию Байдена партией и ястребами войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал администрацию действующего президента США Джо Байдена партией войны. Об этом он заявил в интервью журналисту и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По его мнению, администрация Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине. «Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны», — подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель российского лидера отметил, что США будет делать все, чтобы конфликт между Россией и Украиной не заканчивался.

Ранее Песков заявил о прекращении диалога Байдена с Москвой.