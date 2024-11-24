Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский боится потери союзников

Владимир Зеленский боится потери союзников, поэтому пытается торговаться. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал парламентарий.

При этом, по мнению Константинова, Зеленский неспособен на стабильный мир и прекращение конфликта, а России нужна стабильность на границах, которая несовместима с ним.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Верховная Рада Украины «сидит на чемоданах» в ожидании трудного развития событий. Он также напомнил, что Владимир Зеленский огласил Раде «план стойкости», состоящий из десяти пунктов.