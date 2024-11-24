Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 24 ноября 2024Россия

В Крыму назвали причины попыток Зеленского поторговаться

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский боится потери союзников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский боится потери союзников, поэтому пытается торговаться. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал парламентарий.

При этом, по мнению Константинова, Зеленский неспособен на стабильный мир и прекращение конфликта, а России нужна стабильность на границах, которая несовместима с ним.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Верховная Рада Украины «сидит на чемоданах» в ожидании трудного развития событий. Он также напомнил, что Владимир Зеленский огласил Раде «план стойкости», состоящий из десяти пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

      Путин созвонился с Эрдоганом

      В Крыму назвали причины попыток Зеленского поторговаться

      В Курской области обезвредили 51 суббоеприпас ракеты «Хаймарс»

      На Западе предрекли США поражение в конфликте на Украине

      В Кремле рассказали о неожиданном действии администрации Байдена

      Российские войска нанесли авиаудар по ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

      «Крылья Советов» впервые за 13 лет обыграли «Ахмат» дома

      Миллиардер Илон Маск высказался о рисках третьей мировой войны

      Минобороны показало видео авиаудара по опорному пункту ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше