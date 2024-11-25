Безруков сравнил «Бригаду» и 90-е с нашим временем

Актер Сергей Безруков заявил, что не считает возвращение лихих 90-х реальным

Актер Сергей Безруков, известный в том числе ролью в бандитской саге «Бригада», верит, что времена «лихих 90-х» ушли. Об этом он сообщил в интервью «КиноПоиску».

По словам артиста, несмотря на то что ему когда-то пришлось воплотить на экране роль бандита из 90-х, он считает, что этот период в жизни страны прошел.

«Думаю, что мы от этих времен все-таки ушли. Дай бог, бесповоротно. Понимаю, что исполнял роль Саши Белого, жил в те времена, но так случилось, что лихие 90-е миновали меня. Я этого не видел, но окунался в те обстоятельства», — заявил Безруков.

Ранее стало известно, что известная певица призналась в любви к 90-м из-за яркой моды и бандитов.