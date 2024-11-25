Бжания рассказал о понесенном Абхазией уроне из-за протестов

Бжания: ситуация с протестами в Абхазии не дошла до точки невозврата

Ушедший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания назвал последние события в республике приближением к точке невозврата. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

При этом, отметил политик, несмотря на нанесенный имиджевый урон стране, ситуация не перешла в критичную фазу. «Противостояние никому не нужное, ничем не обоснованное, но, к счастью, до точки невозврата ситуация не дошла. В результате переговоров были приняты компромиссные решения», — сказал он.

Ранее Бжания объяснил свой уход с поста президента Абхазии предотвращением кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие считают, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории республики свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете республики.