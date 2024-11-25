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11:32, 25 ноября 2024Россия

Дагестанец избил дубинкой ухажера племянницы

Дагестанец избил дубинкой угрожавшего распустить сплетни ухажера племянницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Житель Дагестана избил дубинкой ухажера племянницы, который угрожал распустить о ней сплетни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, молодые люди познакомились через соцсети. Несколько раз они погуляли вместе после школы, после чего юноша свел общение на нет. Спустя время он объявился и предложил продолжить дружбу. Девочка от такого предложения отказалась. Однако поклонник не сдался и стал запугивать ее шантажом, обещав опубликовать в местные паблики личные данные школьницы.

Последняя рассказала матери, а та передала информацию своему брату. Девочка назначила ухажеру встречу, однако вместо нее пришел родственник. Мужчина сходу набросился на школьника и нанес тому несколько ударов телескопической дубинкой.

За подобные «воспитательные меры» мужчина получил два года условно.

Ранее сообщалось, что в Тверской области школьника избили за отказ танцевать лезгинку.

ЖЗЛ
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