Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Генконсульство: часть пассажиров загоревшегося SJJ покинула аэропорт Антальи

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи российского самолета Sukhoi Superjet 100 получают необходимую помощь, сообщили сотрудники консульства в Telegram.

Российские дипломаты рассказали о сотрудничестве с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут». «Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание», — уточняется в публикации.

Также сотрудникам консульства удалось урегулировать с турецкой стороной вопрос пропуска на территорию страны десяти граждан России, оказавшихся без загранпаспортов из-за инцидента.

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» стало известно вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.