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16:47, 25 ноября 2024Культура

Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго ради работы с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала о работе с Беном Аффлеком после расставания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго и работе над спортивной драмой «Неудержимый», продюсером которой является ее экс-возлюбленным Бен Аффлек. Ее цитирует In Touch Weekly.

«Я подошла к роли с полным отсутствием эго, когда нужно войти туда и проявить огромное уважение к человеку, которого ты играешь, потому что это ее история. Я исчезла, не было ни Дженнифер, ни Джей Ло. Тот человек на экране — просто Джуди», — поделилась артистка.

Сюжет картины разворачивается вокруг истории героини Лопес по имени Джуди Роблес, поддерживающей сына с ограниченными возможностями, который решил стать спортсменом. Кинолента основана на реальных событиях.

Ранее Бен Аффлек высказался об актерской игре бывшей возлюбленной в новом фильме.

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