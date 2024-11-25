Дзюба ответил оскорбившему его комментатору Геничу

Дзюба — оскорбившему его комментатору Геничу: больше не хочу с ним общаться

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба ответил ответил оскорбившему его комментатору Константину Геничу. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Дзюба отметил, что комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. «Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну это прям смешно. А потом через раз звонит [тренеру Леониду] Слуцкому и умоляет помирить его со мной», — заявил футболист, отметив, что больше не хочет общаться с журналистом.

Ранее Дзюба раскритиковал Генича за его слова о лишнем весе у форварда, а также усомнился в игровой карьере журналиста. «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру», — ответил ему комментатор.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного, Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.