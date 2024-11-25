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18:26, 25 ноября 2024Мир

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО пути прекращения конфликта на Украине

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО возможные пути прекращения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kamaci / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили возможные пути прекращения конфликта между Украиной и Россией на переговорах в Анкаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе переговоров также были подняты вопросы борьбы с терроризмом, прекращения «резни в Палестине», проведения Турцией саммита НАТО в 2026 году.

Ранее Эрдоган поддержал позицию России по обновлению ядерной доктрины. Он подчеркнул, что у России, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз. Турецкий лидер также отметил, что Анкара продолжит взывать стороны российско-украинского конфликта к миру, несмотря на атаку Вооруженных сил Украины на Россию с использованием американских ракет ATACMS, что, по его словам, «не является позитивным моментом».

Политик призвал Североатлантический альянс задуматься над причинами обновления Россией своей ядерной доктрины.

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