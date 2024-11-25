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10:59, 25 ноября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ заявил о работе над собственными КАБ

Глава Генштаба ВСУ Баргилевич: Украина работает над созданием собственных КАБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Украина работает над созданием собственных корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич, передает «РБК-Украина».

«Мы работаем над этим тоже. Активно работаем», — заявил глава украинского Генштаба.

Баргилевич рассказал о начале работы над собственными КАБ и понадеялся на ее успешное завершение. По словам генерала, Украина намерена разработать собственные авиационные боеприпасы из-за нехватки запасов.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о роли КАБ на фронте. Он также указал на недостаточный уровень подготовки и мотивации солдат ВСУ.

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