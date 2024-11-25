Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 25 ноября 2024Ценности

Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимках в чулках

Мария Винар

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Пользователи сети высмеяли американскую телезвезду Ким Кардашьян за нелепый фотошоп на новых снимках. Соответствующая публикация и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на фото 44-летней предпринимательницы в белом корсетном пиджаке, облегающей юбке, красных сетчатых чулках и лакированных туфлях. Она позировала у зеркала, положив руку на стену.

По мнению комментаторов, бизнесвумен перестаралась с инструментами ретуши. «Зеркало, зеркало на стене. Она забыла отфотошопить зеркало», «Она не забыла, и мы на это клюнули. Плохой фотошоп — все, что осталось для ярких заголовков», «Зеркало не лжет», «Здесь ее ягодицы такие огромные. Их явно отфотошопили, чтобы они стали поменьше», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян поделилась непристойными фото с роботом Tesla и смутила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

      На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

      На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

      Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

      Психолог объяснил пользу привычки разговаривать с самим собой

      Директор российской спортивной школы незаконно сдавал в аренду спортивный зал и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше