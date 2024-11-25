Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимках в чулках

Пользователи сети высмеяли американскую телезвезду Ким Кардашьян за нелепый фотошоп на новых снимках. Соответствующая публикация и комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на фото 44-летней предпринимательницы в белом корсетном пиджаке, облегающей юбке, красных сетчатых чулках и лакированных туфлях. Она позировала у зеркала, положив руку на стену.

По мнению комментаторов, бизнесвумен перестаралась с инструментами ретуши. «Зеркало, зеркало на стене. Она забыла отфотошопить зеркало», «Она не забыла, и мы на это клюнули. Плохой фотошоп — все, что осталось для ярких заголовков», «Зеркало не лжет», «Здесь ее ягодицы такие огромные. Их явно отфотошопили, чтобы они стали поменьше», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян поделилась непристойными фото с роботом Tesla и смутила фанатов.