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03:35, 25 ноября 2024Мир

Китай испугался сближения России и КНДР

The Guardian: Китай испугался сближения России и Северной Кореи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку США могут укрепить свой альянс с Японией и Южной Кореей. Об этом на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает The Guardian.

«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», — сказал он.

По его словам, укрепление отношений Москвы и Пхеньяна может сподвигнуть Северную Корею на усиление провокаций, что идет вразрез с интересами КНР. Это также может стать поводом для усиления связей США с Южной Кореей и Японией, что может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение связей России и Китая способно повлиять на всю мировую политику. «Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались», — сказал он.

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