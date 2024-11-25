Клава Кока назвала одну из причин расставания с бойфрендом

Кока заявила, что у них с победителем «Сердце Клавы» не было времени на общение

Певица Клава Кока назвала одну из причин расставания с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, они с бывшим возлюбленным не разговаривали около двух недель. «И для меня это было самым сложным этапом. Как-то мы друг от друга отдалились. Он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто сказать друг другу "привет" и лечь спать», — поделилась исполнительница.

Она подчеркнула, что этот период длился долго. «И в какой-то момент, набравшись смелости, [я] спросила: "Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?" Он сказал: "Ничего". Я говорю: "Почему ты не общаешься?" Он говорит: "Так ты же тоже не общаешься". И был какой-то дурацкий, абсолютно неуместный тупняк», — рассказала певица, добавив, что разговор не складывался.

Ранее Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом. По словам певицы, они с победителем шоу «Сердце Клавы» сохранили дружеские отношения.