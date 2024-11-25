Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:30, 25 ноября 2024Культура

Клава Кока назвала одну из причин расставания с бойфрендом

Кока заявила, что у них с победителем «Сердце Клавы» не было времени на общение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Клава Кока назвала одну из причин расставания с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, они с бывшим возлюбленным не разговаривали около двух недель. «И для меня это было самым сложным этапом. Как-то мы друг от друга отдалились. Он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто сказать друг другу "привет" и лечь спать», — поделилась исполнительница.

Она подчеркнула, что этот период длился долго. «И в какой-то момент, набравшись смелости, [я] спросила: "Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?" Он сказал: "Ничего". Я говорю: "Почему ты не общаешься?" Он говорит: "Так ты же тоже не общаешься". И был какой-то дурацкий, абсолютно неуместный тупняк», — рассказала певица, добавив, что разговор не складывался.

Ранее Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом. По словам певицы, они с победителем шоу «Сердце Клавы» сохранили дружеские отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

      Сальдо рассказал подробности атаки ВСУ на скорую помощь в Херсонской области

      В Кремле высказались о выборах в Румынии

      Израиль накажет израильскую газету

      Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

      НАСА выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

      Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше