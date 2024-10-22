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17:14, 22 октября 2024Культура

Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

Певица Клава Кока подтвердила свое расставание с победителем шоу «Сердце Клавы»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Клава Кока подтвердила свое расставание с Александром Повериным. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как призналась Клава, они расстались полтора месяца назад. Но, по ее словам, они с победителем шоу «Сердце Клавы» сохранили дружеские отношения.

«До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но мы не живем вместе и не общаемся уже полтора месяца. Боль я заглушала на студии, в работе, в глубине души все-таки надеялась», — написала она.

Также она добавила, что период отношений с Повериным дал ей все, о чем она мечтала ранее.

«Эти 500 дней подарили мне то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано», — призналась Кока.

Ранее стало известно, что Клава Кока была госпитализирована после возвращения из отпуска.

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      Андрей Шеньшаков
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